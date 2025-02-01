رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" في التحقيقات: "هو صديقي.. والشيك ليس لشراء سيارة"

كتب - أحمد عادل:

أدلى رجل الأعمال رمضان حسني عبد الحميد جمعة، المتهم بالاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، نافياً ما جاء في بلاغ اللاعب بشأن الاتفاق على استيراد سيارة "رانج روفر" له من الخارج.

وحصل مصراوي على نص أقوال المتهم في التحقيقات، حيث أقر بصدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات، مؤكدًا أنه كان مدينًا بمبالغ تتجاوز 100 مليون جنيه، بينما تراجعت ديونه حاليًا إلى نحو 16 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بعلاقته باللاعب "أفشة"، قال المتهم: "هو صديقي"، لكنه نفى ما جاء في البلاغ، موضحًا أن الشيك الذي حصل عليه لم يكن بغرض شراء سيارة، وإنما كان مقابل حجز وحدات تجارية وإدارية.

وأضاف أن الاتفاق بينهما تم قبل نحو شهر داخل أحد المقاهي بمدينة نصر.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قررت، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" والاستيلاء على الشيك، إلى جلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.