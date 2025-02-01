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قرار عاجل من القضاء بشأن اتهام رجل أعمال بالنصب على "أفشة"

03:43 م السبت 01 فبراير 2025

محمد مجدي أفشة

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كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى جلسة 15 فبراير، وذلك لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.

وظهر رجل الأعمال "ر. ح." مرتديًا زي الحبس الاحتياطي، حيث قامت قوة أمنية من حرس المحكمة بإيداعه قفص الاتهام.

من جانبه، كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي "أفشة"، أن القضية تتعلق بشيك مستحق السداد في فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، وليس بمبلغ نقدي. وأوضح أن موكله حرر محضرًا ضد المتهم بعد رفضه تسليم السيارة المتفق عليها أو إعادة الشيك، رغم أن موعد صرفه لم يحن بعد.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ر. ح." للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهمة النصب إليه، وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بناءً على بلاغ قدمه "أفشة" اتهمه فيه بالنصب والمماطلة.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة النادي الأهلي محمد مجدي أفشة
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