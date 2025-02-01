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بزي الحبس الاحتياطي.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

02:38 م السبت 01 فبراير 2025

محمد مجدي أفشة

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كتب- أحمد عادل

بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة رجل أعمال بتهمة النصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه.

ظهر "ر. ح." رجل الأعمال بزي الحبس الاحتياطي، حيث قامت قوة أمنية من حرس الجلسة بإيداعه في قفص الاتهام.

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي "أفشة"، أن المتهم استولى على شيك مستحق السداد في فبراير بقيمة 13 مليون جنيه، وليس مبلغًا نقديًا. رغم أن موعد صرف الشيك لم يحن بعد، حرر "أفشة" محضرًا ضد المتهم لرفضه تسليم السيارة المتفق عليها وعدم رد الشيك.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ر. ح." للمحاكمة الجنائية بناءً على اتهامه بالنصب. وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بعد بلاغ من "أفشة" يتهمه بالنصب والمماطلة.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة النادي الأهلي محمد مجدي أفشة النصب على أفشة
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