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تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة لجلسة 3 مايو

02:25 م السبت 01 فبراير 2025

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجي

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كتب – صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، إلى جلسة 3 مايو المقبل.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والمصالح العامة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، بالإضافة إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها.

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