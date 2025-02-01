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لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين

02:18 م السبت 01 فبراير 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، إلى جلسة 3 مايو المقبل.

وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والمصالح العامة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، بالإضافة إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها.

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جماعة إرهابية محمد السعيد الشربينى جنايات البدرشين
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