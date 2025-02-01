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بنوصل الأسلاك.. القبض على عصابة لسرقة الموتوسيكلات بالدقهلية

01:18 م السبت 01 فبراير 2025

القبض على عصابة لسرقة الموتوسيكلات بالدقهلية

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كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم في بيع المسروقات لدى اثنين من عملائهم سيئي النية المقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا. كما أرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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