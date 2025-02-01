لتقديم المستندات.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في الكوربة، لجلسة 4 فبراير المقبل، لتقديم المستندات.

وجاء أمر إحالة المتهم في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، حيث تتهم النيابة العامة المتهم ناصر. ص. م بقتل المجني عليه محمد. ع. م. ع عمداً مع سبق الإصرار والترصد في 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

كما أفاد أمر إحالة المتهم بأن ناصر بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بعد خلافات سابقة بينهما، حيث تدبر لذلك وأعد العدة اللازمة، فاستخدم سلاحاً أبيض (مطواة) وتربص له في المكان الذي أيقن مرور المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى طعنه طعنة نافذة بالبطن، ثم جثم فوقه وواصل طعنه في أنحاء متفرقة من جسده حتى أزهق روحه، وهو ما أظهرته تحقيقات الطب الشرعي.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين "حمص" (مالك العقار) ومالك المقهى، حيث ادعى الأول أنه حصل على حكم قضائي يمنحه ملكية محل العصائر المجاور للمقهى ورغبته في إخراج المستأجر لتوسيع المقهى. تطورت المشادة إلى مشاجرة، حيث استغاث صاحب المقهى بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر، ثم تطور الموقف إلى مشاجرة بالأيدي والكراسي، انتهت بطعنة نافذة من المتهم ناصر في البطن، ثم طعنات أخرى متعددة في الجسم والرقبة.

وكانت هذه الواقعة ليست الأولى بين المتهم والمجني عليه، حيث نشبت بينهما مشاجرة سابقة حرر فيها ناصر محضراً ضد نجل مالك المقهى، وحصل على حكم قضائي ضد حمص يقضي بحبسه لمدة سنة.