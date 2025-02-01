صور | الوطنية للانتخابات تشارك في ورشة لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية

كتب- أحمد أبوالنجا:

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات في فعاليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

استمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "أهمية التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية"، بمشاركة عدد من الخبراء ووفود عن بعض الهيئات الانتخابية العربية.

واستهل القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة، مقدماً الشكر للجهات المنظمة لورشة العمل، مُثمِّنًا دور المرأة وأهميته في العملية الانتخابية. كما استعرض مشاركة المرأة المصرية في الاستحقاقات الدستورية على جميع المستويات، سواء كناخبة أو مترشحة أو في دور أمناء اللجان الانتخابية أو القاضيات اللاتي تولين الإشراف على الانتخابات في مختلف اللجان. وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات عازمة على تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

وكان وفد الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية المستشار الدكتور محمد الجنك، عضو مجلس إدارة الهيئة، وضم القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشارة إنجي بدوي والمستشارة مي مروان، العضوتين بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.