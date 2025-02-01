بدءًا من اليوم | غلق شارع الأهرام ما بين ميدان الجيزة وكوبري عباس لمدة 6 سنوات.. الطرق البديلة

كتب- أحمد أبو النجا:

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، غلقًا كليًا لإمتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس، تحديدًا أمام مستشفى الرمد في الاتجاهين، وذلك لتسليم وبدء أعمال إنشاء محطة ميدان الجيزة الخاصة بمشروع مترو أنفاق الخط الرابع. تستغرق الأعمال 6 سنوات، وقد تم اتخاذ تحويلات مرورية لتقليل الازدحام، مع تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات طوال فترة الأعمال المقررة.

الطرق البديلة للمركبات:

المركبات القادمة من المنيل وكوبري عباس وترغب في السير باتجاه ميدان الجيزة، يمكنها دخول شارع قرة ابن شريك ثم التوجه إلى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة بعد كنيسة مطرانية الجيزة، ثم الدوران إلى شارع مراد للوصول إلى ميدان الجيزة.

المركبات القادمة من المنيل وكوبري عباس وترغب في التوجه إلى شارع البحر الأعظم، يمكنها الدخول يسارًا عبر فتحة الدوران المستحدثة باتجاه نفق عباس، ثم الاستمرار وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ومنطقة المنيـب.

المركبات القادمة من كوبري الجيزة المعدني وميدان الجيزة وترغب في التوجه إلى كوبرى عباس، ستنزل من منزل كوبرى الجيزة المعدني، ثم تسير في شارع مراد حتى أعلى نفق بهي الدين بركات، ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهي الدين بركات، ثم دخول نفق عباس والاستمرار إلى المطلع المؤدي إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان أمن وسلامة المواطنين، ووضع المساعدات الفنية لعلامات التحذير والإشارة إلى وجود أعمال في المنطقة.