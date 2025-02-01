بعد 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وتم العثور بحوزتهم على (فرد محلي وعدد من الطلقات)، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم سيئي النية في محافظة مطروح، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.