بتهمة النصب.. الداخلية تضبط 10 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 شركات سياحية ومكاتب غير مرخصة لتنظيم برامج الحج والعمرة، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات غير مرخصة و3 مكاتب بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، والترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها داخل شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها:

أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، وعدد من جوازات السفر وصور منها، وتذاكر طيران، ومجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج رحلات حج وعمرة وسياحة داخلية وخارجية، وطلبات الحصول على تأشيرات سفر، ودفاتر وإيصالات استلام نقدية، وتأشيرات وصور منها، وعقود وعروض واستمارات حجز طيران، وصور دعوات جوائز للفوز برحلات عمرة، وحجوزات سياحية دينية وفنادق، وعدد من أجهزة اللاب توب والطابعات واللافتات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة، أو برامج سياحية.