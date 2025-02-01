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محاكمة المتهم بقتل مالك قهوة "أسوان بالكوربة".. اليوم

06:30 ص السبت 01 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر محاكمة "ناصر. ص"، المتهم بقتل مالك قهوة "أسوان بالكوربة"، الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

تعقد الجلسة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وكان اعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة، بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.

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محاكمة المتهم بقتل مالك قهوة المتهم بقتل مالك قهوة أسوان قهوة أسوان بالكوربة
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