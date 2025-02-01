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اليوم .. إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث البدرشين"

05:36 ص السبت 01 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة المتهم "صابر. م"، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البدرشين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين

وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.

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