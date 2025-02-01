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"خد الفلوس ومجبش العربية".. ماذا قال "أفشة" ورجل الأعمال في واقعة الـ 13 مليون؟

08:00 ص السبت 01 فبراير 2025

أفشة

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كتب- صابر المحلاوي:
تبدأ محكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بزعم جلب سيارة من الخارج.

وفي تحقيقات النيابة العامة، قال "أفشة" إنه حرر شيكًا بمبلغ 13 مليون جنيه، للمتهم بناءً على ثقة مسبقة لاستيراد سيارة خاصة من الخارج، إلا أنه فوجئ بعدم جلب السيارة وعدم رد الشيك، "خد الفلوس ومجبش العربية"، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المتهم أكثر من مرة لحل الأزمة وديًا، لكنه لم يستجب، ما دفعه إلى تحرير محضر ضده.

وأمام النيابة العامة، أنكر رجل الأعمال "ر. ح." الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أنه كان بالفعل يستعد لجلب السيارة لكن طرأت ظروف حالت دون ذلك، مؤكدًا عدم نيته الاحتيال أو الاستيلاء على المبلغ.

وكان محمد مجدي "أفشة" قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله رجل أعمال، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.

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قضية نصب مجدي أفشة
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