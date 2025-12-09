إعلان

بعد 3 أيام من رحيله.. تفاصيل العثور على الإعلامي السوداني محمد حسكا متوفيا بمنزله

كتب : مصطفى حمزة

11:58 ص 09/12/2025
كشف أحمد عوض، رئيس الجالية السودانية في مصر، تفاصيل العثور على جثة الصحفي السوداني محمد محمود حسكا في منزله.

وقال عوض في تصريح خاص لموقع مصراوي: "تنعى الجالية السودانية في مصر الصحفي الراحل، رحمه الله".

وأضاف: "عُثر على الفقيد مساء أمس الاثنين في منزله بمنطقة فيصل. وتشير المؤشرات الصحية إلى وفاته قبل ثلاثة أيام، بعد دخوله في غيبوبة سكر. رحمه الله، وكان يعيش بمفرده بعد سفر زوجته الإعلامية سماح الصادق وابنته".

وأضاف أحمد عوض: "يجري حاليًا استكمال إجراءات دفن الفقيد".

عمل المرحوم محمد محمود حسكا مذيعًا ومقدم برامج في عدة محطات تلفزيونية وإذاعية سودانية، أبرزها تلفزيون النيل الأزرق، وتلفزيون البلد، وقناة الشروق.

ونعت الفنانة السودانية إسلام مبارك رحيل الإعلامي السوداني عبر صفحتها على فيسبوك، وكتبت: "فقدٌ مرير، ولكنك لستَ غاليًا على الله يا أخي... إنا لله وإنا إليه راجعون".

