الحبس 3 سنوات لشقيقين سرقا فيلا والد وزير.. وسنة لـ3 آخرين

أصدرت محكمة جنح الجيزة "دائرة الطالبية"، أحكامًا متفاوتة في واقعة سرقة مقتنيات ومشغولات وبازارات وأوان من داخل فيلا والد وزير بمحافظة الجيزة.

تضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح؛ حبس المتهمين الأول والثاني (شقيقين) 3 سنوات مع النفاذ، و حبس 3 آخرين سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم، فيما برأت ثلاثة متهمين مما نسب إليهم من اتهام بإخفاء المسروقات.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية، أن المتهمين " أ. ف" وشقيقه " إ. ف"، سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من فيلا والد الوزير، عن طريق تسلق المتهم الأول سور الفيلا ليلا يوم الرابع من يونيو 2025.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الثامن (و "أ. ج"، و "ع. أ" ، و "ع. إ"، و "أ. إ"، و " أ. ج"، و " هـ. أ") تهمة إخفاء المسروقات مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أ. ف" وشقيقه "إ. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما الواقعة، وقالا إنهما سرقا المقتنيات والتحف من داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم باعا تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.