السيطرة على حريق شقة بالهرم دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الجمعة، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المستشفى ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وسكان العقار.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها لباقي الشقق السكنية.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق بالكامل، وتبين نشوبه بالطابق السابع في عقار مكون من 10 طوابق، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ الوقوف على سبب اندلاع الحريق.