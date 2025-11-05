خاص | إحالة المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات للجنايات

قررت نيابة الجيزة؛ إحالة متهمان إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامهم بسرقة مقتنيات ومشغولات وبازارات من داخل فيلا مملوكة لوالد وزير اتصالات في الجيزة.

ووجّهت النيابة العامة، للمتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و5 متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.

فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات وأوان) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا الوزير.

من جانبه، أكد دفاع أحد المتهمين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن موكله لم يكن شريكًا أو فاعلًا أصليًا في جريمة السرقة، بل نُسبت إليه تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وهو ما نفاه تمامًا في التحقيقات، مشيرًا إلى عدم علمه بأن الأشياء محل الاتهام مسروقة، مؤكدًا كذلك عدم ضبط أي أحراز أو أدوات تشير إلى اشتراكه في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على 8 متهمين، لاتهامهم بسرقة وإخفاء مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا ملك والد وزير الاتصالات بمنطقة الطالبية.