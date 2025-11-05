إعلان

حالات اختناق وصراخ في الحجز.. ماذا حدث داخل قسم حلوان؟

كتب : مصراوي

07:16 م 05/11/2025

مديرية أمن القاهرة

في واقعة مفاجئة داخل قسم شرطة حلوان، شهد الحجز حالة طوارئ بعد تعطل مفاجئ في شفاطات الهواء، ما تسبب في إصابة 10محتجزين بحالات اختناق وضيق في التنفس.

حسب مصدر مسؤول، فور ورود البلاغ تحركت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفِرق الإسعاف للتعامل السريع مع الحالات.

وبالفحص، تبين أن السبب يعود إلى عطل فني في منظومة الشفاطات داخل الحجز، ما أدى إلى ضعف التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل المكان.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمحتجزين مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح العطل وإعادة تشغيل نظام التهوية بشكل كامل.

الحادث أثار حالة من القلق داخل القسم، لكن سرعة التحرك أسهمت في السيطرة على الموقف وإنقاذ جميع الحالات دون وقوع وفيات.

مديرية أمن القاهرة حالات اختناق صيق في التنفس حجز عطل شفاطات

