كتب - محمد الصاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مستخدمًا بندقيتين خرطوش.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن النائب أطلق الأعيرة النارية احتفالًا بفوزه في الانتخابات البرلمانية.

وتمكنت الجهات المختصة من التحفظ على البندقيتين المستخدمتين في الواقعة، وتبين أنهما مرخصتان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.