"طارق" يطلب طلاق زوجته: "جابت ناس ربطوني ونزلت معاهم"



كتبت – فاطمة عادل:

تقدم "طارق. س" 33 عامًا بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد مرور 11 شهرًا فقط على زواجه، متهمًا زوجته بالاعتداء عليه وسلب محتويات منزله بمساعدة عدد من الأشخاص، عقابًا له على منعها من مغادرة المنزل دون إذنه، قائلاً: "جابت ناس ضربوني وربطوني بعد ما منعتها من النزول".

وقال "طارق" في دعواه إن زواجه من زوجته ريهام تم بطريقة تقليدية عن طريق إحدى المعارف، وإنه وافق سريعًا بعد أن لمس في شخصيتها الهدوء والالتزام، لكنه اكتشف بعد الزواج أنها "عنيدة وصوتها عالٍ"، ولا تتقبل أي ملاحظة أو نصيحة.

وأضاف الزوج: "كنت دائمًا أحاول احتواءها، لكن عصبيتها كانت تغلبها، كل يوم مشكلة بسبب أمور تافهة، ولا تستمع إلى كلامي مطلقًا، في آخر مرة، حاولت أن أمنعها من النزول لأننا كنا متشاجرين، فقالت لي (هتندم)، ولم أكن أتخيل أنها قادرة على فعل ما حدث".

ويروي "طارق" تفاصيل الواقعة التي دفعته إلى اللجوء للقضاء، قائلاً: "في ذلك اليوم أغلقت الباب وقلت لها أجلسي حتى نهدأ ونتحدث، لكن بعد ساعتين سمعت طرقًا شديدًا على الباب، وفجأة اقتحم ثلاثة رجال الشقة، وانهالوا علي بالضرب، ثم ربطوني في الكرسي، وكانت هي واقفة في غاية السعادة، فقد سرقوا الهواتف والذهب وبعض النقود، وأخذوا أشياء من المنزل، ثم غادرت معهم وتركتني".

وأشار الزوج إلى أنه تمكن بعد ساعات من فك قيوده بمساعدة الجيران الذين سمعوا صراخه واستغاثاته، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث حرر محضرًا بالواقعة، موضحًا أن زوجته اختفت بعد الحادثة تمامًا، ولم تعد إلى منزل الزوجية.

واختتم "طارق" حديثه قائلًا: "كنت أحلم ببيت هادئ وأسرة صغيرة، لكنني تزوجت امرأة ترى أن العناد والتحدي انتصار، تعرضت للضرب والإهانة والسرقة في بيتي، ومع ذلك ما زلت غير مستوعب أن ما حدث كان منها".

وأوضح أنه لجأ إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته، والتي حملت رقم 124 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

