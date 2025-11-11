الوطنية للانتخابات: نتوقع إقبالًا أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب

شهدت لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من التنظيم والانضباط.

وتوافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية منذ الصباح الباكر على مقر اللجنة، وسط وتسهيلات من القائمين على اللجنة لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.