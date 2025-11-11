ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي لاتهامها بالنصب على المواطنين بالقاهرة



كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مديرة كيان تعليمي بدون ترخيص بعد ثبوت تورطها في النصب على المواطنين الراغبين بالحصول على شهادات ودورات تعليمية بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت توهم المتقدمين بأن هذه الشهادات تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو أمر غير صحيح، مقابل مبالغ مالية، مستغلة رغبة المواطنين في تحسين فرصهم العملية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المديرة وبحوزتها عدد من الشهادات المزورة واستمارات التحاق بالتدريب، واعترفت بممارسة النشاط الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

اتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة لحماية المواطنين ومنع استغلالهم.

