إعلان

ضبط 142 ألف مخالفة مرور و75 حالة تعاطٍ على الإقليمي في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

01:25 م 11/11/2025

حملات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الحالة المرورية على الطرق والمحاور في مختلف محافظات الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 142,848 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات القيادة دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات لشروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 1,399 سائقًا على الطرق، وأسفرت النتائج عن ضبط 65 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

وفي نطاق الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 881 مخالفة متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام بأمن ومتانة المركبات، فضلًا عن مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 132 سائقًا هناك، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات مخالفة.

واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية تعاطي مخدرات وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة