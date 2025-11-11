إعلان

"بسبب خلافات مالية".. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل شقيقه في التبين

كتب : أحمد عادل

12:31 م 11/11/2025

تعبيرية

كتب - أحمد عادل:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة حبس المتهم بقتل شقيقه بطعنة نافذة في القلب بمنطقة التبين بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة التبين بالقاهرة، إثر طعنة نافذة في القلب.
وتابعت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على شقيقه بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.
وكان قسم شرطة التبين قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين في دائرة القسم، أسفرت عن مصرع أحدهما.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم "عمرو ص."، سائق توك توك، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية المتهم بقتل شقيقه في التبين محكمة جنايات القاهرة

