جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة حبس "أحمد حلمي"، المتهم بقتل مالك محل كشري "أبو رجيلة" على خلفية خلافات سابقة بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت منطقة حلوان قد شهدت جريمة مأساوية راح ضحيتها الحاج "علي أبو رجيلة"، مالك أشهر محل كشري بالمدينة، على يد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بعد أن أنهال على رأسه بعدة ضربات بأداة حادة، على إثر خلافات قديمة بينهما منذ عام 2009.

وقبل تنفيذ الجريمة بساعات، خرج المتهم في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" دون إظهار وجهه، وأطلق تهديدات للمجني عليه بالقتل بسبب خلافات سابقة بينهما صدرت فيها أحكام قضائية ضده.

وقال المتهم "أحمد حلمي" في البث المباشر: "أيه يا علي يا أبو رجيلة، لو أنت نسيت أنا منستش. بيت أبو رجيلة بتوع الكشري في حلوان كنا متخانقين معاهم في 2009، وعملولي قواضي وسرقوا القسيمة بتاعت مراتي وبهدلونا".

وتابع: "مش هطول عليكم، أنا هقتل علي أبو رجيلة علشان عايزين يحبسوا أمي. معندناش حريم تتحبس يا علي، يا ريتك كنت عايز تحبسني أنا عادي مكنتش هقتلك، أنا مضحي بالدنيا كلها".

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح جريمة مقتل مالك محلات كشري "أبو رجيلة" بحلوان، على يد مسجل خطر باستخدام أداة حادة بسبب خلافات قديمة بين الطرفين.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بعد تعديه على صاحب محل الكشري إثر خلاف قديم بينهما.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة نتج عنها وفاة صاحب محل الكشري "أبو رجيلة" في حلوان.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص قيام شخص بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات سابقة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بعد ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

