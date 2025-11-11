إعلان

الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه في الجيزة


كتب- محمد فتحي:

03:00 ص 11/11/2025

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الاتجاه بالجيزة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص، وقائدها "سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وزارة الداخلية واقعة السير عكس الاتجاه السير عكس الاتجاه في الجيزة الداخلية الجيزة

