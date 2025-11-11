الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه في الجيزة

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الاتجاه بالجيزة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص، وقائدها "سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.