علاء عمران

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية شخصًا وسيدة، لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية المخصصة للتواصل.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما التطبيق للترويج لنشاطهما غير المشروع واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.