إعلان

لرقصها بملابس خادشة للحياء.. الداخلية تضبط صانعة محتوى في الإسكندرية

كتب : مصراوي

08:10 م 10/10/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بنشر المقاطع المشار إليها عبر حساباتها الإلكترونية بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صانعة محتوى وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة