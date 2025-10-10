لرقصها بملابس خادشة للحياء.. الداخلية تضبط صانعة محتوى في الإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بنشر المقاطع المشار إليها عبر حساباتها الإلكترونية بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونها.