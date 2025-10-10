الداخلية تكشف حقيقة فيديو التحفظ على دراجة نارية دون مخالفات بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو ادّعى صاحبه قيام أحد أفراد الشرطة بالجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أي مخالفات بها، كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري، قام أحد أفراد الشرطة — الظاهر بالفيديو — بالتحفظ على دراجة نارية بمقر الإدارة العامة لمرور الجيزة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال ضبطها متوقفة بإحدى الشوارع بدون لوحات معدنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه عامل توصيل، مقيم بدائرة مركز كوم حمادة، وبمواجهته اعترف بأنه نشر المقطع بهدف منع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركبة المملوكة له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام.