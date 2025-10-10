الداخلية تضبط قائد سيارة استعرض برعونة على طريق سريع بالقاهرة

كتب -صابر المحلاوي:

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة "ملاكي" يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

وبالفحص، تبين أن السيارة سارية التراخيص، وتم تحديد قائدها، وهو أحد المقيمين بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالفعل المشار إليه أثناء سيره في موكب زفاف أحد أقاربه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على ضبط المظاهر السلبية وردع السلوكيات المتهورة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.