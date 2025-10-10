فيديو لعاطل يهدد المارة بسلاح أبيض يثير الجدل بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مهددًا المارة بإيذائهم في منطقة روض الفرج بالقاهرة.

وتبين بالفحص أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتضررها ووالدتها من شقيقها الظاهر في الفيديو، بعد أن هددهما بسلاح أبيض لرفضهما منحه مبلغًا ماليًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومن متعاطي المواد المخدرة، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.