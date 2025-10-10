خلاف عائلي يتحول لاعتداء صادم في الدقهلية

في مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطع فيديو لسيدة تستغيث من داخل شقتها بمحافظة الدقهلية، بعد أن تعرّضت - بحسب ما قالت - لهجوم من شقيق زوجها، الذي حطم محتويات المنزل واعتدى عليها وعلى أطفالها بالسب والضرب.

سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين من والد المتهم، أفاد فيه بتضرره من قيام نجله بالاعتداء على زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية.

تم ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يُعلن لاحقًا تصالح الطرفين أمام النيابة العامة.