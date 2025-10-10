إصابة شخصين في مشاجرة بالبحيرة بسبب خلاف الجيرة

كتب - علاء عمران:

كشف مركز شرطة بدر بالبحيرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة بين جارين.

وتبين أنه بتاريخ 7 الجاري نشبت المشاجرة بين طرف أول: سيدة أصيبت بجروح وسحجات، وطرف ثانٍ: أحد الأشخاص أصيب بجروح، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كشف مركز شرطة بدر بالبحيرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة بين جارين.

وتبين أنه بتاريخ 7 الجاري نشبت المشاجرة بين طرف أول: سيدة أصيبت بجروح وسحجات، وطرف ثانٍ: أحد الأشخاص أصيب بجروح، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.