110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. الداخلية تكشف جهود الطرق والمحاور

كتب : علاء عمران

02:02 م 10/10/2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110096 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1599 سائقًا، تبين إيجابية 77 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 914 مخالفة مرورية متنوعة، منها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 146 سائقًا، تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 17 محكومًا عليهم بإجمالي 31 حكمًا، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتهم قوانين المرور.

