كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة منشور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام مجموعة من الصبية بتعاطي مواد مخدرة والتحرش اللفظي بالفتيات في محافظة الدقهلية.

وتبين بالفحص أنه لم تُسجل أي بلاغات في هذا الشأن، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الذين ظهروا في الصور، وتبيّن أن اثنين منهم من أصحاب المعلومات الجنائية ومقيمون بدائرة قسم أول المنصورة.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مادة الحشيش وسلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.