الداخلية تداهم وكرًا خطيرًا.. مصرع 4 متهمين وضبط مخدرات بـ90 مليون

كتب : علاء عمران

12:18 م 10/10/2025

حملة أمنية - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

نفّذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

وأسفرت الحملة، التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأمن المركزي، عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات في محافظة بني سويف، حيث تبين أن المتهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا قتل، وسلاح، ومخدرات، وسرقة بالإكراه.

كما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيلات الإجرامية وبحوزتهم 418 كيلوجرامًا من الحشيش والشابو، و250 ألف قرص مخدر، و46 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 90 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة.

