المرور يرفع 30 سيارة ودراجة نارية مهملة من شوارع القاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها الميدانية بالشوارع والميادين، لتعزيز الانضباط المروري والتعامل مع المركبات المهملة والمتروكة، حيث تمكنت من رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق العامة.

وفي الوقت ذاته، واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الموسعة لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بالشوارع، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وجاءت تلك الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والأحياء، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية، ضمن خطة مستمرة لإزالة المركبات المتهالكة من الطرق وضمان سلامة المواطنين.