إصابة شخصين بحروق داخل شقة بشبرا الخيمة

سجلت منطقة شبرا الخيمة حريقًا داخل عقار مكون من أربعة طوابق بشارع أبو عوف بمدينة الفتح، بالقرب من ترعة الشابوري.

وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الثاني من العقار، ما تسبب في إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء المبنى.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.