إعلان

إصابة شخصين بحروق داخل شقة بشبرا الخيمة

كتب : محمد شعبان

11:00 ص 10/10/2025

حريق شقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت منطقة شبرا الخيمة حريقًا داخل عقار مكون من أربعة طوابق بشارع أبو عوف بمدينة الفتح، بالقرب من ترعة الشابوري.

وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الثاني من العقار، ما تسبب في إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء المبنى.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق شقة شبرا الخيمة القليوبية حروق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام