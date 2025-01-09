حريق الزرايب .. الإسعاف تنقذ مواطن من الدخان (صور)

كتب ـ رمضان يونس:

سجل حريق منطقة الزرايب بمنشية ناصر بالقاهرة، حصيلة جديدة؛ إذ نقلت سيارة إسعاف أحد الأهالي المتضررين من الحريق الذي نشب في عدد من المباني إلى أحد مستشفيات القاهرة، جراء إصابته باختناق حال تواجده وسط الدخان.

وخلال نقل المصاب ظهر في فيديو وهو يأن من صعوبة التنفس، حيث أجريت له الإسعافات الأولية إلا أن حالته لم تستجيب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق المروع الذي شب في منطقة "الزرايب" بحي منشأة ناصر وذلك بعد ساعتين من اشتعال النيران بالمنازل.

فيما يجري رجال الإطفاء عملية "تبريد" في موقع الحريق، للتأكد من عدم اندلاع النيران مرة أخرى.

وأخلت الجهات المعنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدينة عددا من المنازل المحيطة بالحريق الذي نشب بمنطقة الزرايب في حي منشأة ناصر بالقاهرة، تحسبا لامتداد ألسنة اللهب لعدد كبير من المنازل.

كما تم قطع الغاز الطبيعي عن المنطقة، وأيضا تم فصل التيار الكهربائي تماما لحين السيطرة على النيران، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لدعم جهود رجال الحماية المدنية في محاصر ألسنة النيران المرتفعة ليصل عدد سيارات الإطفاء لأكثر من 20 سيارة وخزان مياه.للسيطرة .