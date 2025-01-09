طفلة سودانية تصارع الموت بسبب "سقوط حر" بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيبت طفلة سودانية بكسور؛ إثر سقوطها من شرفة شقة بأكتوبر، الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي طفلة سودانية مصابة إثر حادث سقوط من علو بمساكن عثمان.

تبين بالفحص المبدئي وسؤال أسرتها، أن الطفلة ذات الخمس سنوات اختل توازنها وسقطت من شرفة المنزل بالعقار رقم 392 وعدم وجود شبهة جنائية.

وتتلقى الطفلة السودانية العلاج اللازم، وأخطر مدير قطاع أكتوبر بالواقعة.