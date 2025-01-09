سقوط سيارة بترعة المريوطية.. والضقادع البشرية تبحث عن ناجين
10:43 م الخميس 09 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
سقطت سيارة بترعة المريوطية جنوب الجيزة مساء الخميس.
تلقى مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المشار إليها.
تبين بالفحص المبدئي سقوط سيارة بترعة المريوطية أمام قاعة أفراح "ضي القمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها أعلى الطريق المتاخم للترعة اتجاه قرية شبرامنت.
ودفع مدير إدارة الدفاع المدني بفرق إنقاذ نهري للبحث عن ناجين وانتشال السيارة بالتنسيق مع مجلس المدينة.
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