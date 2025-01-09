الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو عصابات لخطف وتخدير الفتيات بقنا

القاهة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله خلال مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا زعم إحدى السيدات بوجود وقائع خطف فتيات بقنا والعثور على فتيات بدون أعضاء أمام إحدى المستشفيات وانتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهن.

تم تحديد وضبط القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا، وبمواجهتها أقرت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع فى هذا الشأن؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب طفل "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)بعثوره على طفل ضال بالحديقة محل عمله.

وفى وقت لاحق حضر والد الطفل وأفاد بأنه ابنه "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، وأنه فوجىء بعدم تواجده أثناء اللهو بجواره فى الحديقة المشار إليها، وتم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.