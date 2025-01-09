5 إجراءات عاجلة لمحاولة السيطرة على حريق منشأة ناصر المروع

كتب ـ محمد الصاوي:

أخلت الجهات المعنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدينة عددا من المنازل المحيطة بالحريق الذي نشب بمنطقة الزرايب في حي منشأة ناصر بالقاهرة، تحسبا لامتداد ألسنة اللهب لعدد كبير من المنازل.

كما تم قطع الغاز الطبيعي عن المنطقة، وأيضا تم فصل التيار الكهربائي تماما لحين السيطرة على النيران، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لدعم جهود رجال الحماية المدنية في محاصر ألسنة النيران المرتفعة ليصل عدد سيارات الإطفاء لأكثر من 20 سيارة وخزان مياه.

وأوضحت الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وثقت الحريق، حالة الذعر والهلع التي انتابت سكان المنطقة من مشهد ارتفاع ألسنة النيران والتهامها للمساكن والمحلات، كما أظهرت تحول عدد من المنازل إلى كتلة نار ضخمة.

الحريق الذي نشب في بداية الأمر داخل مصنع لإنتاج البلاستيك، امتد سريعا إلى المنازل المجاورة ليلتهم العديد من المنازل بمرورالوقت، حيث وصلت ألسنة النيران لـ 10 منازل حتى الآن، بل وارتفعت ألسنة اللهب حتى بلغت أسطح المباني.