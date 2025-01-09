مصدر أمني يكشف حصيلة ضحايا جحيم سوق التوفيقية

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني حصيلة مصابي حريق هائل اندلع داخل مخزن إكسسوارات بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة اليوم الخميس.

قال المصدر إن الحريق التهم محتويات مخزن بالطابق الأخير لعقار مكون من 4 أدوار بشارع رمسيس الذي يضم سوق التوفيقية دائرة قسم الأزبكية.

أضاف المصدر أن جهود رجال الدفاع المدني حالت دون وقوع كارثة محققة، لافتًا إلى أن الحريق نتج عنه 4 مصابين ثلاثة منهم بحالة اختناق -أحدهم أمين شرطة- والرابع بحروق باليد من الدرجة الأولى.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وسط انتشار قوات الشرطة بقيادة مأمور القسم انتظارًا لوصول الأدلة الجنائية للمعاينة.