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مصدر يكشف مصير مجدي عبد الغني بعد التحفظ عليه بالدقي

06:17 م الخميس 09 يناير 2025

مجدي عبد الغني

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مصير مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والأهلي السابق بعد التحفظ عليه؛ لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن البلدوزر سيتقدم بالأوراق التي تفيد ملكيته للسيارة لدى عرض أوراقه على نيابة المرور لاتخاذ اللازم.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بأنه في أثناء تواجد نقطة ارتكاز مروري بالمهندسين لاحظ الضابط سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

استوقف قائد الكمين السيارة وتبين أن قائدها مجدي عبد الغني، وبسؤاله عن التراخيص الخاصة بالمركبة أجاب "لسه مشتريها من قريب" لتتحفظ القوة على مقدم البرامج والسيارة بقسم الدقي.

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