مجدي عبد الغني في ورطة.. التحفظ عليه بقسم الدقي والسبب مفاجأة

كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الأمن على مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والأهلي السابق؛ لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بأنه في أثناء تواجد نقطة ارتكاز مروري بالمهندسين لاحظ الضابط سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

استوقف قائد الكمين السيارة، وتبين أن قائدها مجدي عبد الغني، وبسؤاله عن التراخيص الخاصة بالمركبة أجاب "لسه مشتريها من قريب" لتتحفظ القوة على مقدم البرامج والسيارة بقسم الدقي.