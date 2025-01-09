4 ساعات بين جحيم النار .. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق التوفيقية من كارثة؟

كتب رمضان يونس:

سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة؛ على حريق التهم مخزن قطع غيارات سيارات في سوق التوفيقية بوسط القاهرة بعد نحو 4 ساعات من مجابهة النيران.

قوات الدفاع المدني، استعانت بخزاني مياة استرايجين 180 طن، و 10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي عل في المخزن بالطابق الأخير من عقار مكون من 5 طوابق.

ضيق الشوارع كان عائقا وحيدًا في وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق؛ لكن القوات سيطرت على النار قبل امتدادها لباقي المخازن القريبة والعقارات الملاصقة للمخزن الذي طال لهيب النار كل شيء فيه.

رجال قوات الحماية المدنية يجرون عمليات التبريد المستمرة لمنع تجدد لهب النيران مرة أخرى.

بدورها؛ النيابة العامة انتدبت فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وذلك لتحديد أسباب نشوب النار وحصر الخسائر التى خلفها الحريق.