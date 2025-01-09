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25 صورة توثق مكافحة الدفاع المدني لنيران سوق التوفيقية

05:02 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب رمضان يونس:

نحو ثلاث ساعات قضتها قوات الدفاع المدني بالقاهرة في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي التهمت مخزنًا لقطع غيار السيارات في سوق التوفيقية.

بدأ الحريق بشرارة اندلعت في الطابق الأخير من العقار المخصص لمخازن قطع الغيار. ورغم محاولات العاملين إخماد النيران في بدايتها، إلا أن نقص طفايات الحريق وضيق الممر المؤدي إلى موقع الحريق أعاق الجهود الأولية.

دفعت قوات الدفاع المدني بالقاهرة بخزانَي مياه استراتيجيين و5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة اللهب من منطقة سوق التوفيقية بوسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع وفرضت كردونًا أمنيًا.

وتبين أن الحريق نشب في مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، مما زاد من سرعة انتشار النيران. ولا تزال قوات الحماية المدنية تعمل على السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى المخازن المجاورة.

حريق سوق التوفيقية قوات الدفاع المدني مخزن قطع غيار السيارات
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