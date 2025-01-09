قرار قضائي جديد في استئناف هدير عبدالرازق على حبسها بواقعة الفيديوهات الخادشة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، حجز استئناف البلوجر "هدير عبد الرازق" على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، للحكم في جلسة 4 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق"، بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

ووجهىت النيابة العامة 5 اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهمة أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.